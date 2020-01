Auto in fiamme, vigili del fuoco domano l’incendio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoColle Sannita (Bn) – I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Benevento sono intervenuti per un incendio di un’Autovettura, una Bmw x3, in contrada Acquaro a Colle Sannita intorno alle ore 22 della serata di ieri. Le cause sono ancora in corso d’accertamento da parte dei caschi rossi, ma dopo un primo sopralluogo sembra che il rogo sia stato causato da una probabile guasto elettrico dell’Autovettura. L'articolo Auto in fiamme, vigili del fuoco domano l’incendio proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

