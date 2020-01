Astronauta dichiara: Gli Alieni esistono e forse sono già qui (Di giovedì 9 gennaio 2020) Gli Alieni esistono, non c’è dubbio, parola d’Astronauta Helen Sharman è stata la prima donna britannica a viaggiare nello spazio ed è certa che gli Alieni esistono, e forse sono giù presenti sulla Terra. Il problema forse, sta nel fatto che non riusciamo a vederli, e le cause possono essere infinite. “Gli Alieni esistono, non c’è … L'articolo Astronauta dichiara: Gli Alieni esistono e forse sono già qui Universo7p. Leggi la notizia su universo7p

