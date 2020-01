Armando Incarnato vuota il sacco: “Gianni mi ha cacciato, colpa di una dama contesa!” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo l’assenza di Armando Incarnato nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, si è capito che il cavaliere non fa più parte del parterre. Il motivo, come già spiegato in altre occasioni è Gianni Sperti che pare abbia scoperto la tresca del napoletano. A quanto pare, l’attore e modello avrebbe una compagna fuori dagli studi televisivi ma l’uomo ha sempre negato. Per ora non sappiamo se abbia deciso di lasciare per sempre il trono over o non sia stato invitato dalla redazione. L’unica cosa cerca è che gli utenti del web sono completamente impazziti. Infatti, poche ore fa sotto un suo post su Instagram, l’ex di Noel oltre a ricevere numerosi consensi è stato riempito d’insulti. Armando e lo strano post accusatorio “La verità viene sempre a galla. Ed è una”. Questa è la risposta di Armando Incarnato alle domande dei suoi seguaci e ai ... Leggi la notizia su kontrokultura

