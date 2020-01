Apice: 82enne investito e trasportato in codice rosso al San Pio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoApice – Un 82enne è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi da una Fiat Punto mentre percorreva via San Francesco D’Assisi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 per i primi soccorsi e i Carabinieri di Apice per i rilievi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale San Pio di Benevento. L'articolo Apice: 82enne investito e trasportato in codice rosso al San Pio proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

