Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 13:10 (Di martedì 7 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegue la guerra di minacce tra Stati Uniti e Iran Teheran dice il presidente americano ha trasformato l’America in uno stato canaglia il Parlamento iraniano non mette il pentagono nella lista dei terroristi Trump ribadisce tirano non avrà mai l’atomica la difesa americana precisa non colpiremo siti culturali cosa sta succedendo folla ackermann a Città delle Generali iraniano sulle mani per l’ultimo saluto nella resa dei funerali sono morte almeno 35 persone Annullata la cerimonia di sepoltura consiglio di sicurezza iraniano dice individuati 13 scenari per vendetta per il New York Times anche la guida Suprema Ali khamenei vuole che qualsiasi rappresaglia Per l’uccisione del generale sia un attacco diretto è proporzionato contro interessi americani seguito apertamente ... Leggi la notizia su romadailynews

SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Ucciso il generale iraniano Qassem #Soleimani ??? L'ayatollah #Khamenei annuncia vendetta… - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ??? #Trump: '#Soleimani progettava attacco a basi diplomatiche' ??? Iran: 'Preparate le bare'… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 13:10: romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio… -