Trono Over: Maria De Filippi manda via Juan Luis da Uomini e Donne (Di martedì 7 gennaio 2020) Puntata epocale quella di oggi 7 Gennaio 2020. Prima delle vacanze di Natale eravamo rimasti molto incerti sulla posizione di Gemma nei confronti di Juan Luis. Sembrava che se ne fosse andata per sempre, ora invece è tornato ma questa volta è Gemma a non voler assolutamente avere nulla a che fare con lui. Troppo mistero le ha fatto male, ma come si metteranno le cose per Juan? Il suo comportamento forse non ha avuto l’esito sperato… Il dramma di Gemma “Ci sono tante cose che non vanno” esordisce Gemma sull’orlo delle lacrime. Lo studio infatti manda in onda il filmato del dietro le quinte della loro discussione. Ma la situazione con Juan sembra assurda: lui se ne va perché Gemma non tiene a lui non venendo a Napoli. Insomma la puntata di apre ancora con una nota lacrimosa, ricordando il dolore di Gemma. “La cosa che mi ha ... Leggi la notizia su velvetgossip

gesch96 : Mi mancava il trono Over?? #uominiedonne - BiasiErika : RT @Ri_Ghetto: BENTORNATA TINA BENTORNATA MARIA BENTORNATA GEMMA BENTORNATO TRONO OVER #uominiedonne - volo5olo : RT @Iperborea_: Finalmente torna il trono Over, finalmente tornano i Barando, finalmente si torna a casa #uominiedonne -