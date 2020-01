Telecom, “tangenti in Brasile per 35 milioni di euro”: gli Usa indagano dopo le richieste dei magistrati sudamericani (Di martedì 7 gennaio 2020) Un’inchiesta che va dal Sud America agli Stati Uniti coinvolge Telecom Italia. Secondo l’accusa dei magistrati sudamericani, la compagnia avrebbe condotto una campagna di corruzione tra il 2002 e il 2006 al fine di conquistare una grossa fetta di mercato delle Telecomunicazioni in Brasile. Sotto la lente degli inquirenti ci sono movimenti di denaro per 35 milioni di euro fra Italia, Stati Uniti e Brasile, che si ipotizza possano essere tangenti. La Sesta corte federale criminale del Brasile, secondo le carte ottenute da La Stampa, sta indagando “per riciclaggio, corruzione passiva e attiva, dal 2002 al 2006” Naji Robert Nahas, figlio dell’uomo d’affari Naji Nahas, che avrebbe prestato una consulenza a Telecom Italia e avrebbe ricevuto dalla compagnia italiana denaro per corrompere i funzionari del Paese sudamericano. I brasiliani hanno chiesto la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

