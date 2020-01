Sergio Volpini: chi è, età, Grande Fratello Vip, Instagram (Di martedì 7 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip, targato Alfonso Signorini, ci sarà anche Sergio Volpini, noto per avere partecipato alla prima edizione storica del reality show che ha rivoluzionato la televisione italiana e non solo. Chi è Sergio Volpini Un uomo chiamato ‘ottusangolo’. Con questo mitico soprannome, creato da Marco Santin della Gialappa’s band, ormai 20 anni fa, è uscito e rientra nella casa del Grande Fratello, questa volta da Vip, Sergio Volpini, ovvero uno dei reduci della primissima edizione, rimasta nella storia della tv. Sergio è nato ad Ancona il 20 gennaio del 1975. Quando è entrato al Grande Rratello era un pubblicitario. Poi si è trasferito all’estero. Non si sa cosa abbia fatto in questi ultimi anni e poco ci importa. Quello che tutti attendiamo è il ritorno dei suoi lunghi ragionamenti senza capo o coda e che ci faccia tornare a ridere ma in modo sincero, come faceva un ... Leggi la notizia su cronacasocial

