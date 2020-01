SARS: cos’è, come si manifesta e come si affronta (Di martedì 7 gennaio 2020) Decine di persone in Cina hanno contratto una malattia polmonare che in alcuni casi si è rivelata molto grave. La zona a rischio pare essere quella di Wuhan e i sintomi ricordano la SARS (Sindrome respiratoria acuta grave). Le autorità sanitarie parlano comunque di un altro virus, per il momento non noto. Tuttavia, partendo dal Guandaong, una quindicina d’anni fa la SARS è stata particolarmente grave: pur se al momento non si parla di casi di trasmissione certa da uomo a uomo, il timore di qualcosa di simile ritorna. Dopo aver creato grande allarme in tutto il mondo, questa infezione pare essere “rientrata”. Eppure la paura è stata davvero tanta. Anche perché la SARS aveva fatto numerose vittime soprattutto tra gli anziani, più a rischio di complicazioni respiratorie se colpiti da influenza ed anche più facili vittime della SARS in caso di contagio. Ed allora, torniamo indietro nel ... Leggi la notizia su dilei

SARS cos’è Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SARS cos’è