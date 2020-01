Sanremo 2020, quando Rula Jebreal e Rita Pavone diventano un caso politico: ecco cosa è accaduto (Di martedì 7 gennaio 2020) Non sono solo canzonette, quando manca meno di un mese la 70° edizione del Festival di Sanremo continua a occupare la scena mediatica. Da una parte la presenza di Rula Jebreal tra le donne della kermesse, dall’altra quella in gara tra i big di Rita Pavone. La giornalista isrealiana salirà sul palco dell’Ariston, la decisione è arrivata nel pomeriggio dopo un vertice a tre tra l’ad Salini, la direttrice di Rai1 De Santis e il direttore artistico della kermesse Amadeus. La polemica era esplosa dopo la notizia diffusa da Dagospia lo scorso 30 dicembre, il sito aveva raccontato dell’incontro tra il conduttore e la giornalista in un hotel a Milano con la successiva proposta sanremese. L’ipotesi aveva scatenato i “sovranisti” e alcuni giornali riconducibili al centrodestra. “Una prezzemolina cosmopolitca del pensiero unico”, aveva scritto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - fattoquotidiano : Sanremo, Salvini: “Rula Jebreal? Non mi occupo di vallette o conduttori ma i comizi non si fanno sul palco dell’Ari… - fattoquotidiano : Sanremo 2020, marcia indietro della Rai: Rula Jebreal tra le dieci donne ospiti del Festival -