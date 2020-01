Reddito di cittadinanza: sospeso a febbraio a chi non rinnova Isee (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Inps ha comunicato che il Reddito di cittadinanza verrà sospeso a febbraio per tutti coloro che non avranno aggiornato l’Isee. Se infatti per il mese di gennaio veniva erogato tenendo conto della vecchia dichiarazione, nel mese successivo chi non provvederà a rinnovare la documentazione rischierà la sospensione. Reddito di cittadinanza sospeso a febbraio I beneficiari del Reddito dovranno quindi dare comunicazione del nuovo Isee entro il 31 gennaio 2020. Se non lo faranno, l’erogazione verrà sospesa e potrà essere ripristinata solo a dichiarazione avvenuta. La procedura comprende la compilazione della Dsu, vale a dire la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Questa comprende le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare e quelle della situazione patrimoniale e reddituale. Nel modello Isee 2020, ha comunicato tramite un post su Facebook la pagina Inps per ... Leggi la notizia su notizie

