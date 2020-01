PS5 al CES 2020, le novità sulla console in arrivo da Las Vegas (Di martedì 7 gennaio 2020) Era di certo PS5 una delle protagoniste più attese per l'inizio del CES 2020, il Consumer Electronic Show, e la console targata Sony non ha mancato di rispondere presente all'appello. Ok, non c'è stato un reveal vero e proprio, ma alla fin fine non vi aspettavate mica che il producer nipponico si sparasse così una delle cartucce più pesanti del proprio arsenale? Ecco dunque che l'hardware next gen pronto a esordire sul mercato al termine di quest'anno è stato sì presente in quel di Las Vegas, sebbene non fisicamente. Sony ha infatti approfittato del CES 2020 per riscaldare i motori in vista dei prossimi mesi, quando la console sarà finalmente mostrata alla folla di fan trepidanti. C'è ancora (poco meno di) un anno da attendere: armiamoci di pazienza e godiamoci ogni singolo attimo. PS5 protagonista, svelato il nuovo logo della console Tra tantissimi prodotti recanti il logo di ... Leggi la notizia su optimaitalia

PS5 : Sony svela il logo ufficiale al CES 2020 : Sony Interactive Entertainment ha rivelato il logo di PlayStation 5 alla conferenza di Sony Corporation al Consumer Electronics Show 2020 .È stata inoltre mostrata una presentazione che mostrava le funzionalità hardware di PlayStation 5 precedentemente annunciate. La piattaforma offrirà audio 3D, trigger tattili / adattivi, un'unità a stato solido ad altissima velocità, ray tracing basato su hardware e supporto Blu-ray ad altissima ...

Ces 2020 - Sony presenterà la PS5 tra una settimana? : (Foto: LetsGoDigital) Clamorosa ipotesi a pochi giorni dal debutto del Ces 2020 di Las Vegas: alle due italiane della notte tra il 6 e il 7 gennaio Sony ha infatti organizzato un evento speciale che farà da apripista al convegno tecnologico di inizio anno e c’è chi punta tutto su una presentazione, anche parziale, della prossima Ps5. Il comunicato che accompagna l’evento (ore 17 del 6 gennaio californiano) è sibillino e nebuloso: ...

PS5 : L'SSD potrebbe non necessariamente ridurre i tempi di caricamento dei giochi secondo Remedy : Senza dubbio le discussioni riguardanti PlayStation 5, prossima console di Sony, si stanno ampliando in questo periodo. Tra tutte le caratteristiche che sono state svelate, quella più di spicco risulta essere L'SSD progettata su misura per la piattaforma. Mark Cerny aveva mostrato questo dispositivo alle prese con Marvel's Spider Man in esecuzione su PS5 per dimostrare appunto i caricamenti più rapidi rispetto a PS4.Tuttavia il direttore tecnico ...

"Con PS5 e Xbox Scarlett la velocità di frequenza del processore aumenterà del 50%" : PlayStation 5 e Xbox Scarlett arriveranno tra circa un anno, ma i confronti tra le due console stanno già invadendo la rete. Entrambe le macchine mirano a fornire giochi con risoluzione 4K (se non superiore) ed entrambe competono in termini di potenza. Tuttavia, le due console utilizzeranno la CPU Zen 2 di AMD. Ma l'implementazione di questa CPU quanta differenza porterà rispetto agli hardware attuali?GamingBolt ha parlato con Ivan Pabiarzhyn, ...

Per il CEO di Nvidia il ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett è una risposta al successo delle RTX : Le console di nuova generazione sono in arrivo tra circa un anno e ormai diamo per scontato che proporranno anche il ray tracing.Secondo il CEO di Nvidia questo sarebbe dovuto all'introduzione delle schede grafiche della famiglia RTX sul mercato PC, per cui secondo Jensen Huang il ray tracing su console sarebbe una risposta diretta proprio a questa direzione che stanno prendendo le schede video PC e al successo che starebbero ottenendo.Se non ci ...

