“Paternoster- L’eredità dei figli” al Teatro Studio Uno dal 9 al 12 gennaio (Di martedì 7 gennaio 2020) Due fratelli, due uomini, ma due personalità opposte. Il coraggio di chi è fuggito di casa per paura della ruggine e la consapevolezza di chi ha deciso, per sé e per gli altri, di rimanere, di lasciarsi arrugginire. Costretti a rincontrarsi per il funerale del padre, si rinfacciano a vicenda le ferite che si sono procurati. È arrivato però il tempo di guardarle da vicino, il tempo della resa dei conti Debutta in prima assoluta al Teatro Studio Uno dal 9 al 12 gennaio 2020 “Paternoster – L’eredità dei figli”, primo spettacolo della giovanissima compagnia “Colletivo Est Teatro” con protagonisti Paolo Perrone e Ludovico Cinalli diretti da Beatrice Mitruccio, che porta in scena una profonda riflessione riguardo il bisogno di gridare la propria esistenza al fine di trovare un posto, e soddisfare la necessità di sentirsi vivi anche in un mondo intossicato. Due personaggi: un “Legato” e ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : “Paternoster- L’eredità dei figli” al Teatro Studio Uno dal 9 al 12 gennaio: Due fratelli… - matsuteia : RT @wordsandmore1: Dal 9 al 12 gennaio 2020 presso il Teatro Studio Uno di Roma il Collettivo Est Teatro presenta “Paternoster – l'eredità… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: Dal 9 al 12 gennaio 2020 presso il Teatro Studio Uno di Roma il Collettivo Est Teatro presenta “Paternoster – l'eredità… -