**Nissan: in Giappone mandato di arresto per moglie Ghosn** (Di martedì 7 gennaio 2020) Tokio, 7 gen. (Adnkronos/Dpa) – I procuratori Giapponesi hanno ottenuto un mandato di arresto per Carole, la moglie dell’ex ceo di Renault – Nissan Carlos Ghosn che nei giorni scorsi è fuggito in Libano. E’ quanto riferisce Kyodo News. L’ufficio del procuratore ha affermato che sua moglie Carole è sospettata di aver fatto una falsa testimonianza al tribunale distrettuale di Tokyo ad aprile.L'articolo **Nissan: in Giappone mandato di arresto per moglie Ghosn** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

