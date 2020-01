Massimiliano Finamore coordinatore di Asset Scuola in Irpinia (Di martedì 7 gennaio 2020) Massimiliano Finamore è nominato coordinatore di Asset Scuola per l’Irpinia. Nato a Sturno (Avellino), Finamore è laureato, giornalista professionista, direttore della testata giornalistica Nazionale “Tg News Tv”. Attualmente è anche docente di ruolo presso L’I. C. “B. Croce” di Flumeri (Avellino). Da giornalista ha collaborato con diverse testate come Il Mattino di Avellino, il Sannio, il Giornale di Avellino, Giornale di Napoli, Cronache di Salerno ed inoltre è stato corrispondente della provincia di Avellino per “CDS TV” e responsabile della pagina di informazione di T.R.B.C. Membro dell’Associazione Nazionale Sociologi e della Associazione Nazionale Carabinieri, in campo sindacale, Finamore è stato responsabile della comunicazione provinciale per l’ANIEF ed attualmente svolge con continuità varie attività sindacali presso gli sportelli di Frigento e di Avellino. L'articolo ... Leggi la notizia su ildenaro

infocampania : AVELLINO - L'ASSET SCUOLA ELEGGE COME SEGRETARIO MASSIMILIANO FINAMORE - TgNewsTV : ASSET Scuola, Massimiliano Finamore è il nuovo coordinatore Provinciale di Avellino - - irpiniatimes1 : ASSET SCUOLA, MASSIMILIANO FINAMORE È IL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE DI AVELLINO -