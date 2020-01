“Lui mi destabilizza…”. Alfonso Signorini la confessione sul concorrente del Grande Fratello Vip: “È il mio punto debole” (Di martedì 7 gennaio 2020) C’è qualcosa di strano nell’ultima dichiarazione di Alfonso Signorini. Il direttore di Chi si è confidato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, facendo il punto prima dell’inizio del Grande Fratello Vip 4, in onda dall’8 gennaio 2020 su Canale 5. Ma quello che non quadra è la sua vicinanza ad un concorrente. Per il giornalista si tratta della prima conduzione di un reality. Tuttavia, la macchina del programma la conosce benissimo visto che ne è stato opinionista. “Lo conosco come le mie tasche”, dichiara. E sulla paura? “Nessuna, più che altro avverto fatica: ci vuole un fisico bestiale perché le pressioni sono tantissime”. Signorini ha però le spalle larghe: “Sono abituato ad avere responsabilità”. In realtà, c’è qualcosa che lo destabilizza: la presenza nel cast del suo amico d’infanzia Aristide Malnati. Eh sì, perché per chi non lo sapesse, Malnati ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

