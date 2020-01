LIVE Dakar 2020, Terza tappa in DIRETTA: Fernando Alonso è quarto tra le auto dopo 125 km! (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.30 Benissimo Fernando Alonso: lo spagnolo della Toyota è quarto dopo 125 km, quando sono transitate all’intermedio 23 auto. In testa Al-Attiyah (Toyota), con 2’00” sull’iberico. Carlo Sainz (Mini) è secondo ad 11″, mentre il transalpino Peterhansel (Mini) è terzo a 1’35”. 08.36 Sono transitate 10 moto al rilevamento dopo 251 km ed in testa c’è sempre lo statunitense Brabec (Honda), con 2’17” sull’argentino Benavides (Honda). 08.33 Fernando Alonso (Toyota) è nono dopo 43 km quando sono passate all’intermedio 20 auto, con 1’25” di ritardo dallo spagnolo Carlos Sainz (Mini). 08.00 Sono passate 46 moto dopo 125 km e lo statunitense Brabec (Honda) è attualmente al comando con 1’52” sull’argentino Benavides (Honda) e 2’38” ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Dakar 2020 Terza tappa in DIRETTA: Alonso cerca la rimonta e punta al successo parziale - #Dakar #Terza… - OA_Sport : LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: sconfitte per Sinner e Giorgi. I risultati NBA - SilviaCantoia : RT @OA_Sport: LIVE Dakar 2020, Terza tappa in DIRETTA: partito Fernando Alonso, tra le moto in testa Brabec -