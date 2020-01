La pupa e il secchione e viceversa – Prima puntata di martedì 7 gennaio 2020. (Di martedì 7 gennaio 2020) Nel 2006 era La pupa e il secchione, seguito dal ritorno nel 2010 ed ora a dieci anni di distanza ecco La pupa e il secchione e viceversa. Il palinsesto di Prima serata di Italia 1 torna ad animarsi, ormai acceso solo nelle due serate con Le Iene. Lo fa con la terza edizione del … L'articolo La pupa e il secchione e viceversa – Prima puntata di martedì 7 gennaio 2020. Leggi la notizia su unduetre

trash_italiano : Paolo Ruffini accusato da Vanya Stone: ha tradito Diana Del Bufalo con me, ecco perché non sono a La Pupa e il Secc… - AgataStival : RT @MarioManca: .@_PaoloRuffini: «Il mio #LaPupaeilSecchione, pieno di tenerezza» - Why_So_Syrius : chissà @_PaoloRuffini come coniuga il periodo 'culturalmente devastato del paese' con il condurre un programma che… -