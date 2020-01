Iran e Libia, l’Italia non deve comportarsi da ultrà. La guerra fredda è finita, badiamo ai nostri interessi (Di martedì 7 gennaio 2020) Libia e Iran, sta per scoppiare la terza guerra mondiale? Nel nostro Paese, per una voluta ignoranza sui temi di politica estera, ci si occupa di questioni internazionali solo all’indomani di episodi eclatanti come quella dell’omicidio del generale Qassem Soleimani, comandante dei Guardiani della Rivoluzione. Un uomo estremamente stimato nel suo Paese, considerato da diversi analisti la figura più rilevante dopo la Guida Suprema Ali Khamenei. Una prima considerazione è: cosa sarebbe accaduto se fossero stati gli Iraniani ad assassinare un personaggio di rilievo statunitense equivalente ad un ministro della Difesa? Quali sarebbero state le reazioni? L’assassinio di Soleimani è l’ultimo anello di una catena di violenza che sin dal primo attacco all’Iraq nel 1990 ha destabilizzato un’intera regione in cui oggi regna la totale anomia. Su prove fallaci (si pensi alle armi di distruzione di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

