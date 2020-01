Incidente con il paracadute: militare sardo in gravi condizioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Grave Incidente con il paracadute per Massimo Piras, originario della provincia di Nuoro, maresciallo maggiore e comandante del nucleo radiomobile di Borgo Panigale, in provincia di Bologna. Il militare sardo, 49 anni, si trova ricoverato in gravi condizioni. In base ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, Piras si era lanciato correttamente e tutto è filato secondo le procedure fino all’atterraggio. Ma negli ultimi metri prima di toccare il suolo, invece, qualcosa è andato storto e il 49enne ha impattato rovinosamente contro il terreno, perdendo conoscenza. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi i quali hanno provveduto a trasportare il militare in elicottero all’ospedale maggiore di Bologna. Incidente con il paracadute I paracadutisti dell’avio-superficie del capoluogo emiliano, hanno dichiarato al Resto del Carlino che l’atterraggio in velocità è ... Leggi la notizia su notizie

