Francesca Cipriani in costume, tutto fuori: il lato B in primo piano “buca” lo schermo (Di martedì 7 gennaio 2020) Vacanze al caldo anche per Francesca Cipriani, l’esplosiva ex Pupa oggi spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso. Come molti vip, anche Francesca si è concessa un viaggio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e dopo Miami, dove ha brindato con qualche ora di ritardo rispetto all’Italia, è andata alle Bahamas. Ma ovviamente non ha mancato di aggiornare i suoi tantissimi follower di Instagram con foto e video esplosivi della sua vacanza. Dopo essersi mostrata sui social con mutandine e reggiseno che mettevano in mostra le sue generosissime curve e chiesto ai suoi fan quale tipo di intimo avrebbero indossato per Capodanno, la Cipriani, che come sempre è stata invasa da like e da commenti, già nei primi giorni del nuovo anno ha pubblicato una serie di immagini audaci. Tutte in costume da bagno. (Continua dopo la foto) Solo l’altro giorno Francesca Cipriani si è immortalata in una ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

