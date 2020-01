Ex Ilva, accolto il ricorso dei commissari: l’altoforno 2 non verrà spento (Di martedì 7 gennaio 2020) L'altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto non verrà spento. A stabilirlo, in sede d'appello, il Tribunale del Riesame di Taranto che ha accolto il ricorso presentato dai commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria, annullando la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l'istanza di proroga dell'uso dell'impianto. Leggi la notizia su fanpage

