Elisa Isoardi fidanzata, è di nuovo amore con Alessandro Di Paolo (Di martedì 7 gennaio 2020) Elisa Isoardi è di nuovo innamorata dopo la fine della storia con Matteo Salvini. Il fortunato è Alessandro Di Paolo con il quale la presentatrice aveva già avuto mesi fa un flirt. Dopo un periodo di separazione, ora pare che l’imprenditore sia riuscito a conquistare definitivamente il cuore di Elisa, come rivela il magazine Chi. I due hanno trascorso insieme una vacanza d’amore e Di Paolo pare proprio essere l’uomo che ha preso il posto di Matteo Salvini. E già prima di Natale si vociferava che tra i due ci fosse nuovamente del tenero. Secondo il settimanale diretto da Signorini, quello tra Elisa e l’imprenditore, non sarebbe un semplice ritorno di fiamma ma una storia seria. La Isoardi, infatti, ha passato il Natale e questi primi giorni del 2020 con il produttore quarantenne che già qualche mese fa era stato sorpreso a baciare la conduttrice in un autogrill. Ora è tornato al ... Leggi la notizia su dilei

zazoomnews : Elisa Isoardi è ancora fidanzata con Alessandro Di Paolo il loro amore va a gonfie vele - #Elisa #Isoardi #ancora… - lodoli_fabio : RT @HuffPostItalia: Elisa Isoardi di nuovo innamorata dopo Salvini: in vacanza con Alessandro Di Paolo -