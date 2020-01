Elisa Isoardi è ancora fidanzata con Alessandro Di Paolo, il loro amore va a gonfie vele (Di martedì 7 gennaio 2020) Archiviata la relazione con Matteo Salvini, la conduttrice de La prova del cuoco ha ritrovato l'amore con l'imprenditore 40enne Alessandro Di Paolo. La loro storia procede dallo scorso anno e a quanto pare è del tutto ufficiale: i due hanno trascorso le feste in Piemonte, ospiti della famiglia di lei. A chi giudicava la sua nuova fiamma per l'aspetto fisico Elisa aveva risposto: "Li scelgo per cuore e bontà". Leggi la notizia su gossip.fanpage

