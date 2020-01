Ecco perché avere un cane in casa ti renderà felice (Di martedì 7 gennaio 2020) Un cane si ama come un figlio: dai nostri animali a quattro zampe riceviamo amore incondizionato e loro in cambio chiedono solo di essere amati, come possiamo negarglielo? Coccole e carezze di un cucciolo a quattro zampe hanno il potere di far produrre, al nostro organismo, dopamina e ossitocina, i due ormoni che ci rendono felici. Il legame affettivo con un cane inoltre è in grado di migliorare il nostro rapporto con le altre persone e aumentare il nostro benessere fisico e mentale. L’amore per un cane è indescrivibile Arthur Schopenhauer scriveva Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato, e non c’è frase migliore di questa che descriva quanto sia incredibile il rapporto tra cani e umani. Certo lui ai tempi non era in possesso di tutto il materiale scientifico che abbiamo noi oggi e che conferma quanto il rapporto con il nostro cucciolo peloso possa renderci ... Leggi la notizia su bigodino

