DiNozzo Senior in NCIS 17 e gli altri ritorni attesi nella seconda parte di stagione (Di martedì 7 gennaio 2020) Se Tony DiNozzo ha lasciato definitivamente la divisa per fare il papà, DiNozzo Senior sta per tornare invece in NCIS 17 e non sarà il solo personaggio già noto al pubblico della serie a fare un'apparizione nella seconda parte di stagione. NCIS 17 riparte dopo la breve pausa natalizia su CBS l'11 gennaio, mentre in Italia debutterà in prima visione assoluta solo a febbraio, sempre su Rai2. La première di metà stagione vedrà di nuovo Ziva David in azione insieme all'NCIS e a Gibbs, dopo che il finale invernale ha svelato la reunion con DiNozzo che c'è già stata off screen (ce ne sarà un'altra?). Ma oltre alla guest star più attesa, Cote de Pablo, stanno per arrivare altri ospiti nella stagione in corso: come già annunciato in precedenza, Robert Wagner tornerà in un episodio di NCIS 17 nei panni del padre di DiNozzo. Considerando il fatto che è in contatto con suo figlio, come ... Leggi la notizia su optimaitalia

DiNozzo Senior Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : DiNozzo Senior