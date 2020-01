Daniele Scardina ufficializza la relazione con la Leotta - (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Galici Uno scatto scherzoso per ufficializzare la loro relazione: è così che Daniele Scardina ha reso pubblica la sua storia con Diletta Leotta anche sui social, pubblicando un post che li ritrae insieme Daniele Scardina e Diletta Leotta sono ormai una coppia fissa ed è arrivata in queste ore anche la consacrazione social. È stato il campione di pugilato a condividere uno scatto che lo vede ritratto in compagnia della giornalista sportiva a Miami, durante la preparazione del suo prossimo incontro. Diletta e Daniele si frequentano dalla scorsa estate, quando erano spesso stati avvistati insieme a Ibiza. "Niente di serio", dicevano in coro i ragazzi per non creare, e crearsi, aspettative su qualcosa che stava nascendo. L'attrazione fisica tra loro era innegabile, così come l'intesa e il coinvolgimento. Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno trascorso insieme ... Leggi la notizia su ilgiornale

