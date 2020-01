CorSera: Napoli, la rincorsa alla Champions, in queste condizioni, è un’utopia (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Inter passa al San Paolo dopo 23 anni. Confermandosi la vera rivale della Juventus e lasciando un Napoli impietrito, scrive il Corriere della Sera. “Il 3-1 con cui i nerazzurri si prendono la scena è anche una sorta di ideale e definitivo passaggio di consegne. La vera rivale dei cannibali bianconeri è una squadra che ha forza, fame, idee, organizzazione e due attaccanti capaci di marcare la differenza”. Sono Lukaku e Lautaro a mettere ko il Napoli “Gattuso resta tramortito anche se, nel giorno della seconda sconfitta consecutiva in casa, la sua squadra mostra segnali di crescita nella fase di impostazione. È l’inguardabile difesa, priva di Koulibaly e Maksimovic, a tradire le ambizioni degli azzurri. Rombo di tuono Lukaku la disintegra quasi da solo con ripartenze fulminanti e tiri dalla velocità impressionante”. Il secondo gol serve a mettere in crisi ... Leggi la notizia su ilnapolista

