Calciomercato Torino, prende quota l'idea di uno scambio Barrow-Bonifazi (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Torino, si fa strada l'idea di uno scambio tra i granata e l'Atalanta: Barrow e Bonifazi i giocatori interessati Terminata la prima giornata di campionato del nuovo anno, il mercato riparte ora più attivo che mai. In casa Torino si lavora per l'arrivo di Barrow, attaccante dell'Atalanta. Su di lui c'è forte anche l'interesse del Bologna, ma negli ultimi giorni la pista pare essersi raffreddata. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, al calciatore la destinazione sarebbe gradita. E inoltre all'Atalanta interesserebbe non poco Bonifazi, in uscita al Toro e intrigante pedina di scambio con gli orobici. Entrambi i giocatori, infatti, hanno una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

