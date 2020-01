Anzio, arrestati sei pusher dopo controlli antidroga (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – Servizi antidroga della Polizia di Stato durante il periodo delle festivita’ natalizie: arrestati 6 pusher, sequestrati 9 chili e 552 grammi di droga, 11 litri di metadone e 1690 euro. Il primo a finire in manette ad Anzio e’ stato un ragazzo pugliese che, a bordo del suo scooter, alla vista delle pattuglie della Polizia di Stato, ha cambiato direzione scappando via. Intercettato poco piu’ avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, T.P. ha abbandonato il motorino ed e’ fuggito a piedi gettando via una busta contenente hashish, recuperata dagli agenti. dopo una breve indagine, i poliziotti hanno trovato il domicilio del giovane e lo hanno beccato mentre usciva da casa con una valigia in mano, all’interno della quale vi erano 4 chili e 361 grammi di marijuana suddivisi in 8 buste; addosso invece aveva 715 euro, probabile provento della ... Leggi la notizia su romadailynews

