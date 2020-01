Aggressioni 118, arrivano telecamere e Gps sulle ambulanze (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Dopo le recenti e numerose Aggressioni al personale del 118 a Napoli arrivano le telecamere sulle ambulanze. Le 39 autovetture di soccorso in servizio a Napoli saranno così dotate di Gps e body-cam. La decisione è arrivata dopo il confronto in Prefettura, voluto proprio per esaminare i casi di aggressione nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie. Le misure per la prevenzione entreranno, così, in funzione dal prossimo 15 gennaio. L’incontro dove è nata la decisione è stato in collegamento con il Ministero dell’Interno che sta seguendo la vicenda napoletana. L'articolo Aggressioni 118, arrivano telecamere e Gps sulle ambulanze proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

