Volley, la Serbia si ritrova e travolge (3-0) l’Olanda. Atanasijevic e compagni ancora in corsa nel Preolimpico di Berlino (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Serbia chiude immediatamente la porta sulla debacle di ieri contro la Francia, vince lo spareggio contro l’Olanda con un secco 3-0 e si rimette in marcia verso Tokyo 2020. Un dominio su tutti i fronti per la squadra serba che ha ritrovato d’un colpo la ricezione, l’efficacia in attacco e a muro e anche il servizio, mettendo alle corde un’Olanda discontinua e poco efficace in tutti i fondamentali, che ha pagato a caro prezzo la giornata negativa del suo faro, l’opposto Nimir Abdel-Aziz, mai veramente in partita. Dall’altra parte bene Petric e Kovacevic, a “coprire” un po’ le difficoltà di Atanasijevic che fatica ancora più del dovuto, vittima anche di un’intesa poco definita con l’alzatore Jovovic, che invece, con ricezione finalmente positiva, serve con discreta continuità i centrali, rendendo tutto il gioco serbo più ... Leggi la notizia su oasport

enricospada2 : La Serbia si riscatta dopo la partenza falsa e travolge l'Olanda nel Preolimpico di Berlino, rimettendosi in corsa… - sportface2016 : #Preolimpico volley maschile: il programma e gli orari delle partite di oggi. La #Serbia è già ad un bivio - zazoomnews : Volley Preolimpico 2020: risultati e classifiche. La Francia travolge la Serbia vittorie di Slovenia e Germania -… -