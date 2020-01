VIDEO – Malcuit rivede il campo: primo allenamento dopo l’infortunio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Kevin Malcuit continua a lavorare per tornare in campo il prima possibile, dopo l’infortunio patito contro la Spal. Kevin Malcuit terzìno francese del Napoli, dopo l’infortunio subito nel match contro la Spal, continua a lavorare per poter tornare in campo il prima possibile. Il giocatore ha pubblicato oggi sul proprio profilo Instagram le immagini che mostrano il primo allenamento in piscina. Grande determinazione per l’azzurro, che prosegue il recupero: il suo ritorno in campo è previsto per la fine di questa stagione. View this post on Instagram primo allenamento sul campo A post shared by K.Malcuit (@drosekm) on Jan 6, 2020 at 6:03am PST PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Sportitalia – Mercato Napoli in uscita: è fatta per due cessioni all’Empoli Mercato Napoli, c’è il sì di ... Leggi la notizia su forzazzurri

SeEarn : FOTO VIDEO - BENTORNATO KÉVIN! MALCUIT TORNA AD ALLENARSI SUL CAMPO #Malcuit #allenamento #campo #CastelVolturno… - NCN_it : FOTO VIDEO - BENTORNATO KÉVIN! MALCUIT TORNA AD ALLENARSI SUL CAMPO #Malcuit #allenamento #campo #CastelVolturno… - SiamoPartenopei : VIDEO - Malcuit torna a vedere il campo: primo allenamento dopo l'infortunio -