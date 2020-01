Uomini e Donne, trono over: ARMANDO INCARNATO lascia il programma (Di lunedì 6 gennaio 2020) Terminate le festività natalizie, martedì 7 gennaio su Canale 5 riprenderà l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi dal lunedì al venerdì alle 14.45. Proprio per questo iniziano a spuntare le prime indiscrezioni sulle prossime puntate. Quest’oggi ci concentriamo quindi sulle vicende del trono over, in particolare sul cavaliere ARMANDO INCARNATO. Uomini e Donne, news trono over: Gianni e la segnalazione su ARMANDO A fornire in anteprima le anticipazioni è stato Il Vicolo delle News: in base a ciò che si legge sul sito, Gianni Sperti ha continuato a ribadire di aver ricevuto delle segnalazioni sul conto di ARMANDO, sottolineando che l’uomo – a detta di tanti – stava intrecciando diverse relazioni lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere di Uomini e Donne. Da un lato l’INCARNATO ha ... Leggi la notizia su tvsoap

