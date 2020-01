Truffa dello specchietto non riuscita, malviventi individuati da un agente fuori servizio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono finiti agli arresti domiciliari due pregiudicati della provincia di Salerno per aver tentato la Truffa dello specchietto ai danni di una donna nella zona alta della città di Benevento. Davvero singolari le circostanze che hanno portato la Polizia ad individuare i responsabili della Truffa. Tutto è cominciato con un piccolo botto avvertito da una donna che era al volante della sua auto: due uomini a bordo di un’altra vettura, raggiunta la donna, l’hanno accusata di una manovra maldestra che aveva causato la rottura dello specchietto del loro mezzo. Non convinta della dinamica del presunto botto, la donna si è messa in contatto con il 113, chiedendo assistenza. A questo punto i due si sono dileguati. La Volante, giunta sul posto, ha raccolto le dichiarazioni della donna che ha comunicato anche la targa della vettura. Cominciate ... Leggi la notizia su anteprima24

