Tournée 4 Trampolini Bischofshofen oggi (6 gennaio): orario, tv, streaming e programma (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il giorno della verità è arrivato, oggi si decide la 68ma edizione della Tournée dei 4 Trampolini. Dopo i primi tre eventi andati in scena a Oberstdorf, Garmisch e Innsbruck, i riflettori sono tutti puntati sul Large Hill di Bischofshofen in cui si svolgerà l’ultimo atto della manifestazione più attesa della stagione (insieme ai Mondiali di volo) per il salto con gli sci maschile. A due serie dal termine della kermesse, la situazione è ancora molto incerta con quattro atleti potenzialmente in lizza per il successo finale che si daranno battaglia fino all’ultimo anche se Dawid Kubacki può gestire un piccolo tesoretto di 9 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, il norvegese Marius Lindvik. Quest’ultimo è in grande rimonta dopo il 10° posto di apertura a Oberstdorf ed è reduce da due vittorie di tappa consecutive, ma non si possono assolutamente escludere dalla ... Leggi la notizia su oasport

