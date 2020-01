"Sono troppo ricco, dovrei pagare più tasse". Il mea culpa di Bill Gates (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Ebbene sì, Sono troppo ricco e la mia ricchezza dimostra che c’è qualcosa che non va in America”: a fare mea culpa è Bill Gates, fondatore di Microsoft, e seconda persona più ricca al mondo, con un patrimonio netto di 108,8 miliardi di dollari (dati Forbes). “La discrepanza che esiste negli Stati Uniti tra i redditi più alti e quelli più bassi è molto più alta di quanto lo fosse 50 anni fa - ha scritto Bill Gates in un post pubblicato sul blog dal titolo abbastanza esplicativo: Inequality in the next decade. What I’m thinking about this New Year’s Eve. Tradotto: disuguaglianze nel prossimo decennio. Cosa sto pensando alla vigilia del nuovo anno. Il post, datato 30 dicembre 2019, è stato pubblicato qualche giorno fa. Gates ha detto una cosa vera: stando agli stessi calcoli del Censo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Corriere : Bill Gates e il mea culpa di inizio anno: «Sono troppo ricco, devo pagare più tasse»