Sconcerti: Sarri invidia a Conte la libertà di gestione. Gli ricorda i suoi tempi al Napoli (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive di quanto è cambiato il campionato. In testa alla classifica ci sono Juve e Inter e la Lazio insegue entrambe. Il cambiamento riguarda soprattutto la Juventus, “La Juve è tornata normale, non è più convinta di dover correre. Ronaldo è un grande ma non guarda la partita, guarda se stesso. L’Inter è cresciuta intorno a Lukaku e soprattutto Lautaro. È lui il giocatore dell’Inter che tutti vorrebbero, anche la Juve. La Lazio ha trovato un terreno fragile intorno a una squadra compiuta. Aveva problemi a credersi, è stata la normalità degli altri a spingerla dove poteva stare da tempo”. La Lazio, ormai specializzata nei gol sul finire della partita, ha anche molti rigori a favore, “perché ha tanti giocatori di classe che entrano in area. Segnalo i 19 gol di Immobile. Li avessero segnati Ronaldo o Lukaku saremmo sommersi di ... Leggi la notizia su ilnapolista

StefanoDePonte : Corsera - Sconcerti: 'La #Juve è tornata normale ed è ancora vuota a metà. #Sarri invidia una cosa a Conte' - FcInterNewsit : Sconcerti: 'Tutti vorrebbero Lautaro, anche la Juve. Sarri invidia una cosa a Conte' - TMW_radio : ??#Maracana ??Con il direttore #Sconcerti: “L’Inter ha più motivazioni della Juve in campionato. Ha già colmato il… -