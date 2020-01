Ritrovati in Italia i frammenti del meteorite di capodanno (Di lunedì 6 gennaio 2020) È stato il ciclista il ciclista emiliano Davide Gaddi, noto per i suoi viaggi in bicicletta organizzati per raccogliere fondi a scopo benefico, a ritrovare alcuni frammenti del meteorite di capodanno nel Modenese. Ritrovati frammenti del meteorite di capodanno La meteora particolarmente brillante era stata avvistata nella sera del primo gennaio sul Nord Italia dalla rete di videocamere Prisma (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e dell’Atmosfera), coordinata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Riconoscibili per la patina scura e gli angoli smussati, i frammenti sono stati trovati nella zona Disvetro-Rovereto sul Secchia (Modena). Ai limiti però dell’area indicata dai calcoli della rete Prisma. Il ritrovamento, il primo reso possibile dalla rete, “conferma – rileva l’Inaf – la validità del metodo applicato e ... Leggi la notizia su notizie

