Napoli, parla l’operatore sanitario dell’ambulanza sequestrata: «Persone che non hanno nulla da perdere» – Video (Di lunedì 6 gennaio 2020) «Mi sono sentito male, sono ora sotto terapia. Ha avuto paura, perché non sai cosa che ti può succedere, di fronte a Persone che non hanno nulla da perdere». A parlare è uno degli operatori sanitari del 118 che si trovava in servizio all’ospedale Loreto Mare di Napoli, dove ieri il personale è stato sequestrato e costretto da un gruppo di ragazzi – una quindicina – prima a salire sul mezzo di soccorso e poi a eseguire un intervento, con la forza, per medicare un 16enne che aveva una semplice distorsione al ginocchio. Giunti sul posto, al rione di Case nuove, gli operatori sanitari del 118 sarebbero stati circondati da «un’orda di astanti inferociti» che li avrebbero «ricoperti di insulti». «Avevo paura che mi sottraessero l’ambulanza», dice l’uomo nel video. L’equipaggio sarebbe stato costretto a trasportare il ragazzo nell’ospedale nonostante le ferite ... Leggi la notizia su open.online

