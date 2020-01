Milan, Pioli: «Suso poco determinante» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il tecnico del Milan Pioli ha commentato in conferenza stampa la prestazione di Suso contro la Sampdoria – VIDEO Il nuovo esordio di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan non è stato in linea con le aspettative. Un’ottima Sampdoria di Claudio Ranieri ha saputo fermare la squadra di Stefano Pioli sullo 0-0. Nessuna occasione sfruttata dall’attacco, specialmente da Suso. «Suso può giocare con qualsiasi modulo, è stato dentro la nostra fase offensiva toccando molti palloni. Però non è riuscito a essere determinante», ha concluso il tecnico rossonero in conferenza stampa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

