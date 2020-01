Ma Dio non c’è più, l’hanno rapito (Di lunedì 6 gennaio 2020) La lettera apostolica di Papa Francesco sul presepe ci offre l’occasione per parlare di cronaca. La lettera, di poche settimane fa, durante la visita del Papa a Greccio, è un elogio del presepe: parola che in latino significa mangiatoia, ossia dov’è stato deposto per la prima volta il bambin Gesù. La lettera racconta la storia del presepe – ad opera di S.Francesco – e descrive la simbologia delle cose. Il cielo scuro di cartapesta indica la notte rischiarata dalla nascita di Gesù; la presenza di elementi naturali come i ruscelli o le piante o le pecore indicano la gioia della creazione per la nascita di Gesù; la collocazione di lavori come il fabbro, il fornaio, le donne che portano brocche d’acqua indicano la santità quotidiana che con noi condividerà anche Gesù. Poco alla volta – ... Leggi la notizia su huffingtonpost

