L’ultimo lupo: trama, cast e streaming del film (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’ultimo lupo, il film di Jean-Jacques Annaud: trama, cast e streaming L’ ultimo lupo è un film uscito nel 2015 ed è stato diretto da Jean-Jacques Annaud, regista francese conosciuto per i suoi grandi successi degli anni ’80. Il film è tratto dal romanzo autobiografico intitolato Il totem del lupo di Jiang Rong, un best seller del 2004. Il romanzo ha venduto oltre 20 milioni di copie, è stato tradotto in una trentina di paesi ed l’unica opera dell’autore. Il romanzo ha vinto diversi premi ed è ancora oggi oggetto di molte polemiche in Cina. Curiosità: nel film sono stati usati veri lupi della Mongolia (in genere in questi film sono utilizzati cani lupo come Zanna Bianca o Balla coi lupi). Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast? E dove vederlo in tv e in streaming? L’ultimo lupo, la trama e il cast del film Il film è ... Leggi la notizia su tpi

staseraintv_uno : L'ultimo Lupo - Stasera alle 21:15 su #Rai3 #staseraintv #LultimoLupo - CinemApp_Cinema : Now You See Me 2 - I maghi del crimine, L'ultimo lupo o Divergent? Scopri i migliori film in programma questa sera… - mymovies : Now You See Me 2 - I maghi del crimine, L'ultimo lupo o Divergent? Scopri i migliori film in programma questa sera… -