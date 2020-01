Lobotka Napoli, l’accordo è vicino: due indizi lo confermano (Di lunedì 6 gennaio 2020) Arrivano segnali incoraggianti in casa Napoli per l’affare Lobotka: lo slovacco non è andato neanche in panchina con il Celta e su Instagram… Il Napoli continua a puntare Lobotka. E con legittime speranze di prelevarlo già nel corso della sessione invernale di mercato. Come aveva preannunciato il suo tecnico alla vigilia, infatti, ieri il centrocampista è andato in tribuna in occasione del match del Celta Vigo contro l’Osasuna. Gli agenti del calciatore slovacco sono intanto rimasti a Napoli per continuare a trattare, in attesa dell’accordo tra i due club. E Lobotka non ha perso occasione per segnalarsi tra i “mi piace” su Instagram al post ufficiale del club azzurro sulla conferenza stampa di ieri di Gattuso… Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Napoli - Lobotka ad un passo : non convocato in Celta Vigo-Osasuna : Tempo di lettura: 1 minuto Napoli – Stanislav Lobotka è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. La mancata convocazione in Celta Vigo-Osasuna è già un chiaro indizio, a cui si aggiungono le dichiarazioni del tecnico Oscar Garcia. L’allenatore spagnolo ha spiegato nel post-partita che è stato lo stesso calciatore a chiedere di essere escluso dal match, proprio perché distratto dalle voci di mercato che lo vedono vicino al ...

Il Mattino : Lobotka potrebbe essere in panchina con il Napoli contro la Lazio : Ieri si è giocata Celta Vigo-Osasuna, ma senza Lobotka . Il centrocampista del Celta, nonostante fosse stato convocato, è andato in tribuna. Il Mattino scrive “lo slovacco, ormai è piuttosto evidente, vuole lasciare la Galizia per andare al Napoli e lo ha ribadito proprio ieri al suo tecnico, poche ore prima la gara con l’Osasuna. E a quel punto, preso atto della volontà del calciatore, l’allenatore Oscar Garcia, che pur lo aveva inserito ...

Gazzetta : Lobotka rompe col Celta - vuole andare a Napoli : Trattativa difficile si è dimostrata quella con il Celta Vigo per portare a Gattuso il suo regista, Lobotka è il miglior alleato di Giuntoli nella trattativa. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, lo stesso giocatore che ha informato il proprio club della decisione presa di andare a Napoli . Del resto il Napoli non solo ha fretta, ma non ha neanche alternative a Lobotka e quindi Giuntoli proverà il tutto per tutto nei prossimi giorni anche ...

CorSport : l’esclusione di Lobotka contro l’Osasuna fa capire che il Napoli è vicino : Lobotka che si accomoda in panchina in occasione di Celta Vigo-Osasuna, scrive il Corriere dello Sport, è un indizio che costituisce ormai una prova. L’esperienza del centrocampista in Spagna può considerarsi ai titoli di coda “perché se la convocazione aveva indotto a pensare che esistesse ancora un margine, l’esclusione dalla sfida spinge a immaginare dinamiche e prospettive diverse: il Napoli vuole Lobotka , che a sua volta vuole il Napoli e ...

Napoli - segnali incoraggianti per Lobotka : lo slovacco neanche in panchina : Arrivano segnali incoraggianti per il Napoli per l’affare Stanislav Lobotka : il centrocampista slovacco non è andato neanche in panchina Il Napoli torna a sperare per Stanislav Lobotka . Come aveva preannunciato il tecnico del Celta Vigo, il centrocampista slovacco ha risparmiato Lobotka mandandolo in tribuna per il match contro l’Osasuna. Come riporta Gianluca Di Marzio, da domani si ricomincerà a trattare per il suo trasferimento ...

Lobotka al Napoli?/ Calciomercato news : Gattuso ha fretta e spunta l'indizio social : Lobotka al Napoli? Calciomercato news , le ultime novità sugli affari partenopei. Gattuso ha fretta di far arrivare lo slovacco e spunta l'indizio social .

Calciomercato Napoli - gli aggiornamenti su Stanislav Lobotka : ormai manca poco : Arrivano altre notizie sul possibile trasferimento di Stanislav Lobotka , che sta infiammando il Calciomercato Napoli . Le ultime indiscrezioni ritengono che lo slovacco abbia già un accordo con gli azzurri per un contratto da quattro anni e mezzo a 1,8 milioni di Euro a stagione. L’amico di Marek Hamsik aspetta lui stesso l’ufficialità. Il Celta Vigo prova a tirare sul prezzo, sperando di arrivare a 25 milioni di Euro con i bonus, ma ...

Calciomercato Napoli - martedì si chiude per Lobotka : cifre e dettagli : Calciomercato Napoli , martedì si chiude per Lobotka : cifre e dettagli Sembra essere sempre più chiaro il nome sul quale il Napoli si è stretto per la mediana azzurra, Stanislav Lobotka . La società partenopea ha già da tempo l’accordo con il calciatore slovacco ma il Celta Vigo non è ancora disposto a cedere. L’edizione odierna di Tuttosport scrive in merito alla situazione in fase di stallo tra il club spagnolo e quello napoletano, secondo ...

Gazzetta : Napoli- Lobotka - il Celta prende tempo per evitare le contestazioni della piazza : I segnali che arrivano dalla Galizia per l’affare Lobotka al Napoli sono positivi, scrive la Gazzetta dello Sport. Le parole del tecnico del Celta , ieri, in conferenza stampa, hanno lasciato intendere chiaramente che il centrocampista non sogna che il Napoli e che è vicinissimo all’azzurro. Ma serve ancora un pizzico di pazienza per risolvere le cose all’interno del club spagnolo. Scrive la rosea: “Ormai serve un pizzico ...

Mattino : Lobotka è l’unica scelta per il centrocampo. Il Napoli non ha un piano B : Stanislav Lobotka non vuole altro che il Napoli . E’ risultato evidente, ieri, anche dalle parole dell’allenatore del Celta Vigo. Il tecnico ha messo in dubbio la sua convocazione per la partita di oggi contro l’Osasuna se il centrocampista non sarà adeguatamente concentrato. Ma l’accordo tra il club spagnolo e il Napoli ancora non è stato formalizzato. Il Mattino scrive che la trattativa prosegue e che tutto balla ancora ...

Lobotka Napoli - Borghi : «Nome di qualità - ci sono margini» : Lobotka Napoli : il giornalista Stefano Borghi parla del centrocampista slovacco, obiettivo numero uno degli azzurri Il giornalista Stefano Borghi ha parlato a DAZN dell’obiettivo del Napoli , Stanislav Lobotka , centrocampista slovacco in forza al Celta Vigo. « Lobotka ? Credo ci siano buoni margini, è un nome di qualità . L’ultimo anno e mezzo un po’ altalenante, è un basso di centrocampo, un impostatore di gioco, buona potenza. ...

Napoli Lobotka - l’allenatore del Celta Vigo : «Non è concentrato - non giocherà» : Oscar Garcia, tecnico del Celta Vigo , ha parlato di Lobotka nel corso della conferenza stampa di vigilia al match contro l’Osasuna Stanislav Lobotka è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli . Intanto il Celta Vigo giocherà domani contro l’Osasuna, facendo a meno proprio dello slovacco. La conferma l’ha data il tecnico degli spagnoli, Oscar Garcia, in conferenza stampa. «Questa settimana ho parlato con lui ...

Lobotka -Napoli - arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo : le dichiarazioni di Garcia : Il tecnico del Celta Vigo parla di Lobotka in conferenza, aprendo indirettamente al Napoli Lobotka-Napoli , arriva l’assist di Garcia tecnico del Celta Vigo , che oggi in conferenza stampa ha parlato del suo centrocampista. Queste le sue dichiarazioni : “Ho parlato con lui in settimana e domani tornerò a farlo. Se non è concentrato non gioca. Voglio solo gente focalizzata sulla nostra squadra, sulle nostre esigenze e ...

Calciomercato Napoli - il punto sulla trattativa per Lobotka : Calciomercato Napoli : Stanislav Lobotka è l’obiettivo numero del club azzurro, che punta a rinforzare la linea mediana a disposizione di Gattuso con lo slovacco. Calciomercato Napoli | In standby la trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per Stanislav Lobotka . Tra domanda (23) e offerta (18 più bonus) balla ancora qualche milione di troppo. […] L'articolo Calciomercato Napoli , il punto sulla trattativa per Lobotka proviene da ...

CorSport : Napoli-Lobotka - la trattativa potrebbe sbloccarsi alla Befana : Sul Corriere dello Sport le ultime novità sulla trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Lobotka. Giuntoli ha parlato con gli agenti del calciatore e, scrive il quotidiano sportivo, “ha avuto il sospetto che qualcosa si stia muovendo, lentamente”. Il centrocampista vuole il Napoli. Sa che per lui è pronto un quinquennale, che occorre solo mettere una firma, e spera che il Celta Vigo lo lasci andare. Scrive il CorSport: “Perché ...

DiMarzio : #Lobotka, testa solo al #Napoli: out per Celta Vigo-Osasuna, nemmeno in panchina - AlfredoPedulla : #Lobotka spettatore, neanche panchina. Countdown #Napoli e resistenza dalla vigilia di Natale. C’è di peggio ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa -