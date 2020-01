L’Iran piange Soleimani, ma non uccide l’accordo sul nucleare (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ma l’accordo sul nucleare del 15 luglio 2015, nato come strumento della diplomazia multilaterale per garantire stabilità e sicurezza in Medio Oriente, è davvero finito la sera del 5 gennaio 2020, tra i peggiori venti di guerra che siano mai soffiati sul Medio Oriente per l’uccisione di Qassem Soleimani? Secondo alcune letture parrebbe di sì, secondo altre invece la risposta della Repubblica Islamica lascia ancora – almeno su questo fronte – uno spiraglio su altre possibilità. Da oggi, ha annunciato il governo di Teheran, l’Iran “non rispetterà più limiti operativi alla sua industria nucleare, compresi quelli relativi alla capacità e al livello di arricchimento dell’uranio, la quantità di materiali arricchiti e le attività di ricerca e sviluppo”. Con questo suo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

