Le professioni sanitarie: tra aggressioni fisiche e fatiche emotive (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono sempre più frequenti le notizie di aggressioni contro il personale sanitario. Ieri un noto quotidiano nazionale, nel raccontare le notti da incubo, tra urla, minacce e aggressioni, in un pronto soccorso di Napoli, parlava di medici sotto assedio. Ed è un problema drammatico perché l’assistenza sanitaria riguarda tutta la società. In un momento storico dove sono sempre più forti le tensioni sociali, si sfibrano proprio i rapporti su cui si costruiscono le nostre comunità. Accade negli ospedali e nei presidi sanitari, ma anche nelle scuole dove anche gli insegnanti sono spesso visti come nemici da combattere e non come preziosi alleati. Le aggressioni contro il personale sanitario sono particolarmente inquietanti perché si tratta di violenze contro chi si prende cura di noi, nei momenti fragili della malattia. Eppure sembra che ... Leggi la notizia su huffingtonpost

