Lautaro: “Sono molto contento e orgoglioso di portare questa maglietta” (Di martedì 7 gennaio 2020) Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Il segreto della sintonia con Lukaku è che siete tanto amici anche fuori, come ha detto lui? “Sì è così. Stiamo lavorando dentro e fuori dal campo per fare il meglio. Siamo contenti perché stiamo facendo bene, non solo per i gol, ma per fare tutto per la squadra, correre, fare pressione bene. In allenamento facciamo tutto quello che dice il mister per migliorare e continuare così”. Quello con la Juve si può considerare un duello per lo scudetto? “Sì. Pensiamo al nostro lavoro, cerchiamo di allenarci per migliorare, di fare quello che l’allenatore ci chiede per cercare di vincere tutte le partite e restare in alto. Lavorando e con la nostra convinzione siamo convinti che le risposte arriveranno” Sul suo percorso all’Inter: “Sto facendo il meglio che posso con ... Leggi la notizia su ilnapolista

FBiasin : #Lukaku #Lautaro #DeVrij e #Bastoni su tutti + tre errori del #Napoli = ottimo inizio dell'anno. È vero, quelli de… - 92Interista : RT @FcInterNewsit: Lautaro: 'Sono orgoglioso di indossare la maglia dell'Inter. Col lavoro si può arrivare in alto' - officialmenotz : RT @FcInterNewsit: Lautaro: 'Sono orgoglioso di indossare la maglia dell'Inter. Col lavoro si può arrivare in alto' -