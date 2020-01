KRUNIC: «Ibra è un campione, con lui possiamo migliorare tanto» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rade KRUNIC ha parlato in zona mista al termine del match pareggiato contro la Sampdoria per 0-0. Le parole del rossonero (-Dal nostro inviato, Mario Labate) Rade KRUNIC ha parlato in zona mista dopo il match pareggiato contro la Sampdoria per 0-0. Queste le parole del centrocampista rossonero. IbraHIMOVIC – «La sua presenza si sente, è un campione che con la sua classe migliora anche gli altri giocatori. Per risolvere il problema del gol può aiutarci lui, Piatek, possiamo fare tutti di più» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AndreaBricchi77 : #Paqueta per #Krunic e #Ibra per #Suso ci vuole Pep #Guardiola per capirlo o basterà il corso di Coverciano, che fo… - Maralb09766733 : @Giovann10715049 @cla_coppi82 @MarcoStepan92_ Di krunic peggiore in campo o di Bennacer che gioca una partita tutta… - PianetaMilan : #MilanSampdoria, #Krunic a @MilanTV: '@Ibra_official umile, mi ha sorpreso. Parla la mia lingua' - #MilanSamp… -