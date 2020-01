Knives Out, Rian Johnson conferma: "Il sequel è in lavorazione" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rian Johnson conferma: 'Il sequel di Cena con Delitto - Knives Out è in lavorazione' e sarà incentrato sul Detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig. Cena con Delitto - Knives Out ha tenuto gli spettatori incollati alle poltrone del cinema, e ora Rian Johnson è pronto per il sequel. Così pronto, che ci sta già lavorando su, e questa volta il Detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig sarà il protagonista assoluto. Non c'è ancora il via libera ufficiale di Lionsgate, ma secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Joe Drake, Presidente del Lionsgate Motion Picture Group, non vede l'ora di leggere la nuova sceneggiatura di Johnson. Tra questa dichiarazione e la conferma data dello stesso regista al pre Golden Globe 2020 Party - sempre ... Leggi la notizia su movieplayer

