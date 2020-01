Incendio a Milano | a fuoco una palazzina di quattro piani | “Abbiamo sentito un botto | poi

Incendio a Milano - a fuoco l’Hotel Des Etrangers : “Abbiamo sentito un botto - poi le urla” : Un Incendio è scoppiato lunedì sera nel quadrante sud di Milano, in via Sirte, intorno alle 21.40 all'interno dell'Hotel Des Etrangers. Le fiamme hanno avvolto l'ultimo piano dello stabile che è stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare le fiamme: secondo testimoni, si sarebbe sentito un botto e poi delle urla.Continua a leggere

Incendio sul tetto di una palazzina a Milano - pompieri sul posto : Un Incendio è in corso in una palazzina a Milano, in via Sirte, nel quadrante sud della città. L'intera struttura, di otto piani, è stata evacuata, fanno sapere i Vigili del Fuoco. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.40 dal tetto dello stabile che si trova all'interno di un corte con l'accesso da una palazzina più bassa e da un albergo, l'Hotel Des Etrangers. Testimoni riferiscono di aver sentito un botto e qualche urlo, poi il ...

Milano - gatto Lampo salvato dall’Incendio e rianimato – VIDEO : Il gatto Lampo, vittima di un incendio in casa, è stato fortunatamente rianimato e salvato dai Vigili del Fuoco con l’autorespiratore. Lo hanno trovato privo di sensi nell’appartamento abbandonato dopo l’incendio. Ma non si sono persi d’animo e, con tanta nobile pazienza, l’hanno rianimato e salvato. è stato rianimato. È accaduto nella giornata di oggi, […] L'articolo Milano, gatto Lampo salvato ...

Milano - Vigili del Fuoco insultati e aggrediti mentre cercando di spegnere un Incendio : Milano, Vigili del Fuoco insultati e aggrediti mentre cercando di spegnere un incendio Durante la notte di Capodanno, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per spegnere un incendio in via Gola a Milano: un rogo di rifiuti buttati in mezzo alla strada, con ogni probabilità insieme ad alcuni petardi, dopo la mezzanotte. Ma proprio mentre erano impegnati nell’interventi, alcuni Vigili del Fuoco sono stati accerchiati, spintonati e derubati ...

Milano - Vigili del Fuoco aggrediti durante un intervento per un Incendio : “Ci hanno lanciato bottiglie e rubato le chiavi dell’autopompa” : Quando sono intervenuti, i Vigili del Fuoco si sono trovati davanti a un grande rogo di rifiuti in mezzo a via Gola, a Milano, ma arrivati sul posto per spegnere le fiamme, durante i festeggiamenti della notte di Capodanno, hanno subito un agguato da un gruppo di persone: “Ci hanno accerchiato – fanno sapere a Ilfattoquotidiano.it alcuni dei Vigili del Fuoco giunti sul posto – Ci hanno tirato delle bottiglie e rubato le chiavi ...

Milano - Incendio in piena notte in un appartamento : due persone intossicate - palazzo evacuato : Un incendio in un appartamento ha provocato due intossicati lievi in via San Paolino a Milano, in zona Barona. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Una 20enne e una 62enne sono state trasportate in codice verde all'ospedale San Paolo per lievi sintomi da inalazione di fumi. Un uomo di 30 anni, una donna di 28 e una bambina di 6 non hanno subito conseguenze.Continua a leggere

Milano - Incendio in via Fratelli Zoia : evacuato un palazzo di cinque piani : Un incendio è divampato all'interno di un box di un palazzo, a causa di una moto che ha preso fuoco all'improvviso. È successo nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre a Milano, in via Fratelli Zoia. Il condominio di cinque piani è stato completamente evacuato per consentire libertà d'azione ai vigili del fuoco. Resta ancora da chiarire se l'incendio sia o meno di natura dolosa.Continua a leggere

Rosita e Luca - morti nell'Incendio in una mansarda sui Navigli a Milano : il rogo partito forse dalla batteria di un monopattino : Luca e Rosita, i due fidanzati morti nell'incendio della loro casa ai Navigli. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, contro ignoti, sul caso dei due...